Откриха три трупа в Кърджалийско само за денонощие
Тази нощ в района на автогарата в областния център е бил намерен трупът на 48-годишен мъж, съобщиха от kardjali.news. Дежурна оперативна група от РУ-К...
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Тази нощ в района на автогарата в областния център е бил намерен трупът на 48-годишен мъж, съобщиха от kardjali.news. Дежурна оперативна група от РУ-К...
Младежът, който се загуби в Средна гора, в района на Копривщица между Пирдоп и Стрелча, вече е отркрит. Това съобщиха от Планинска спасителна служба (...
Труп на мъж е намерен в квартал Изток. По неофициална информация мъжът се е застрелял с пистолет. Инцидентът е станал в района на заведение в близост...