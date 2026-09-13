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Откриха труп на мъж в Перник

Откриха труп на мъж в Перник

Труп на мъж е намерен в квартал Изток. По неофициална информация мъжът се е застрелял с пистолет. Инцидентът е станал в района на заведение в близост...

09 януари | 15:03
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