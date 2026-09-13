Не е истина! Нещо невиждано стана на Околовръстното в София
Каква кола катастрофира
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Каква кола катастрофира
Не е ясна причината за инцидента
Уволнения текат в полицията. Проверяват камерите по Околовръстното
Дрога и алкохол преди инцидента
САЩ 94 е върхът, мутри бият по улицата, а естрадата е на почит Преди време стана популярен следния въпрос. "Коя година сме? Буш и Клинтън се надпрева...
Камион и лек автомобил катастрофираха на Околовръстния път между "Бояна" и "Драгавелци. Инцидентът е станал малко след 7.00 ч. Камион в крайна лява ле...
На запалени прожектори дузина машини полагаха асфалт цяла нощ на трасето на новия пътен възел, който се изгражда на кръстовището на Околовръстното с б...
Околовръстното шосе в София е най-натовареният второкласен път у нас. Това показват данните от автоматизираната система на пътната агенция за следене...
София. Катастрофа между два леки автомобила и линейка блокира Околовръстното шосе. Затруднено е преминаването през кръстовището на Околовръстното шос...