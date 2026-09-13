4 хиляди обичаха 90-те
Четирихилядна публика препълни Зимния дворец в София за юбилейното пето издание на концерта "Обичам 90-те". Едни от най-обичаните евроденс и рап изпъл...
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Четирихилядна публика препълни Зимния дворец в София за юбилейното пето издание на концерта "Обичам 90-те". Едни от най-обичаните евроденс и рап изпъл...
Лейн Макрей и София Фаркас от дуета La Bouche са първите, които пристигнаха в София за концерта "Обичам 90-те" на 11 юни в Зимния дворец. Те разгледа...
Лозенец. Джени Берген от шведската група Ace of Base, която пристига за втори път в България, за участието си в лятното издание на Обичам 90-те в Лозе...