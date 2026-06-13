Как да изберете най-добрите гуми за сезона? Съветва създателят
Получете най-безопасното преживяване при шофиране с модерните зимни гуми
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Получете най-безопасното преживяване при шофиране с модерните зимни гуми
Ефектът от износването може да се наблюдава при ускорение, спиране и странично сцепление
Юкка Моисио има дългогодишен опит в ръководството на международни компании
Целите на компанията съвпадат с най-новите изчисления на науката за климата, които показват как може да се предотвратят най-вредните последици от клим...
Етикетът „I’m green“ обозначава употребата на по-екологични суровини