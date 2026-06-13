Дичо бута количка, Ники Георгиев крие сина си
Снимка на Дичо как бута количката обиколи нета тези дни. Певецът с гордост разхожда мъничката си дъщеря Ариел, която се появи на бял свят на 5 март. П...
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Снимка на Дичо как бута количката обиколи нета тези дни. Певецът с гордост разхожда мъничката си дъщеря Ариел, която се появи на бял свят на 5 март. П...
Час и половина на ден йога ме държат във форма, казва Ники Георгиев Ники Георгиев се върна на малкия екран с "И аз го мога" по Нова. Още в първия епи...