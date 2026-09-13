Всичко за Неплатен Отпуск

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Чиновниците в неплатен отпуск

Чиновниците в неплатен отпуск

Бизнесът поиска диференцирана минимална заплата според професията Министерствата ще пестят за заплати, половината започват новата година на минус Чи...

04 декември | 6:00
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