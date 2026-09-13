Разузнаването и ДАНС без шефове до септември
Атанас Атанасов и Димитър Георгиев са в неплатен отпуск
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Атанас Атанасов и Димитър Георгиев са в неплатен отпуск
Хората в принудителен неплатен отпуск трябва сами да поемат осигуровките си, не могат и да се ваксинират при джипито
Депутатите уеднаквиха помощите за деца с увреждания
Компенсацията ще се изплаща директно по банковите сметки на работещите в неплатен отпуск за не повече от 60 дни
Ново предложение и за ранните пенсионери
Нова система на подпомагане
От 1 октомври всички служители на кметството ще излязат в неплатен отпуск
Предложението е, ако заплатата е до 800 лева, компенсацията да я покрива напълно, а ако е до 1500 лева - да се допълват 80% от нея
Бизнесът поиска диференцирана минимална заплата според професията Министерствата ще пестят за заплати, половината започват новата година на минус Чи...