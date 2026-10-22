Военна трагедия във Франция! Изтребител се разби, пилот загина, издирват втори член на екипажа
Френски „Мираж-2000Д“ катастрофира по време на тренировъчен полет край Нанси. Очевидци съобщават за силна експлозия и огнено кълбо в небето
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Френски „Мираж-2000Д“ катастрофира по време на тренировъчен полет край Нанси. Очевидци съобщават за силна експлозия и огнено кълбо в небето
Нанси Карабойчева се грижи за рошавите си приятели в приюта в Богров
Нанси. Шампионката на България в скока на височина Мирела Демирева завърши на престижното второ място по време на турнира от сериите „Класик" на Европ...