Военна трагедия във Франция! Изтребител се разби, пилот загина, издирват втори член на екипажа

Френските военновъздушни сили са в траур след тежка самолетна катастрофа в североизточната част на страната. Изтребител „Мираж-2000Д“ се разби късно снощи край град Нанси, като най-малко един член на екипажа е загинал. Продължава издирването на втория военнослужещ, намирал се на борда, съобщи Франс прес.

Инцидентът е станал във вторник, 20 октомври, около 23:00 ч. местно време (полунощ българско време), близо до селището Рожевил, в департамента Мьорт е Мозел.

Самолетът е излетял от военновъздушната база Нанси-Оше и е изпълнявал тренировъчна мисия. Според френските военни машината се е разбила при завръщането си.

На борда са се намирали пилот и офицер, отговарящ за оръжейните системи.

Очевидци видели огнено кълбо

Жители на района разказват, че са чули мощна експлозия и са забелязали огнено кълбо в небето.

Отломките на изтребителя са били открити с помощта на дрон, съобщи кметът на Пон-а-Мусон Анри Льомоан.

Незабавно са мобилизирани значителни сили на жандармерията, пожарната и военните спасителни служби. В издирването на втория член на екипажа участва и хеликоптер.

Френските военновъздушни сили потвърдиха, че е открито тялото на един от военнослужещите. По последни данни самоличността му все още се установява.

Започна разследване

Причините за катастрофата засега остават неизвестни. Военните власти са започнали разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около трагичния инцидент.

„Мираж-2000Д“ е двуместен боен самолет, предназначен основно за удари по наземни цели. Използва се от френските военновъздушни сили за сложни операции, включително при неблагоприятни метеорологични условия.

Към момента няма официално потвърждение за съдбата на втория военнослужещ, а спасителната операция продължава.