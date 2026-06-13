Всичко за Национална кардиологична болница

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Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта
Снимка: СБАЛАГ „Майчин дом“

Световен прецедент у нас: Лекари спасиха бременна с близнаци с разкъсана аорта

29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...

10 юни | 15:59
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