Методи Деянов подаде оставка след провала в Израел
София. Селекционерът на националния отбор на България до 19 години Методи Деянов подаде оставка. Причината е неуспешното представяне на младежите ни в...
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София. Селекционерът на националния отбор на България до 19 години Методи Деянов подаде оставка. Причината е неуспешното представяне на младежите ни в...
Антон Велков ще бъде назначен на поста селекционер на младежкия национален отбор, съобщи "Гонг". Юношата на "Локо" ще наследи Михаил Мадански, на ког...
Москва. Младежкият национален отбор на България за момчета, родени след 1 януари 1998 година, зае втората позиция на силния международен турнир "Звезд...