Илич и Шаулич с благотворителен концерт в Несебър
Мирослав Илич по време на концерта в "Арена Армеец"
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Мирослав Илич по време на концерта в "Арена Армеец"
Сексскандал тресе съседна Сърбия. Мирослав Илич пробвал да изнасили Лепа Брена в зората на кариерата им. В средата на 80-те години двамата записвали д...
Популярната сръбска звезда Мирослав Илич, ще бъде специален гост на голям открит фестивал в столицата. На 8-ми май той ще изнесе 90-минутен концерт в...
Мирослав Илич откри концерта на чист български език
Обявяват втори концерт на 20 март Концертът на Мирослав Илич и Шабан Шаулич на 19 март в зала "Арена Армеец" е напълно разпродаден, повече от месец п...
Христо Стоичков ще получи на 20 май подаръка си за рождения си ден от един от най-близките си хора - Венци Рангелов. Той ще го зарадва на юбилея с рец...