Гълъб Донев разкри. Какво става с минималната заплата
Ще има ли замразяване и от какви фактоти зависи
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Ще има ли замразяване и от какви фактоти зависи
Кога излиза окончателното решение
Очаква се да се намери златното сечение в разговорите между синдикати и работодатели
На кое място е по ръст и къде е в класацията
Какво сочат данните на "Евростат"
Върховният административен съд остави без уважение искането на бизнеса
Говори Лидия Шулева
Тя ше бъде увеличена постепенно
Какви параметри изчисли бизнесменът
Но пак изостава от съседите
За първи път тя ще мине 1000 лева
Каква трябва да е тя от 2025 година
Как ще реагира България
Какъв е размерът и откога ще е в сила
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Соцлидерът разкри пъклен план
Вицепремиерът каза какви мерки се вземат срещу скъпия ток
Тя няма да е под 413 лева, увери Гълъб Донев
Размерът й ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година
Това предвижда проект на правителствено постановление, качен за обществено обсъждане