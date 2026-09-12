Учредяват кукерска награда в памет на миньора Иван Лазаров
Благоевград. Село Крупник учредява специална кукерска награда в памет на загиналия миньор Иван Лазаров. 35-годишният мъж бе един от най-ревностните л...
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Благоевград. Село Крупник учредява специална кукерска награда в памет на загиналия миньор Иван Лазаров. 35-годишният мъж бе един от най-ревностните л...
Благоевград. Двамата миньори Николай Михайлов и Иван Лазаров са починали от задушаване от калната маса, която се е свлякла на 16 юли в рудника. Те бях...
42-ото Народно събрание успя за първата сесия да приеме редица закони, поясни той