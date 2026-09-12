Всичко за Микола Азаров

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Киев още иска договор с ЕС

Киев още иска договор с ЕС

Киев. Украинският премиер Микола Азаров заяви, че Киев все още иска да постигне историческо споразумение с ЕС за по-близки отношения, въпреки прекратя...

27 ноември | 19:33
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