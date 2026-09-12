Обявиха бившия премиер на Украйна за издирване
Киев. Изпълняващият длъжността главен прокурор на Украйна Олех Махницки заяви, че бившият премиер на страната Микола Азаров е обявен за издирване за...
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Киев. Изпълняващият длъжността главен прокурор на Украйна Олех Махницки заяви, че бившият премиер на страната Микола Азаров е обявен за издирване за...
Решението беше прието с аплодисменти
Киев. Премиерът на Украйна Микола Азаров е подал оставка. Това съобщи РИА Новости. Съобщение на официалния сайт на украинското правителство потвържда...
Киев. Първият транш от руския кредит - 3 млрд. долара, правителството на Украйна използва за изплащането на пенсии и заплати по коледните празници. То...
Правителството на Украйна оцеля във вот на доверие, Азаров се извини за насилието
Киев. Украинският премиер Микола Азаров заяви, че Киев все още иска да постигне историческо споразумение с ЕС за по-близки отношения, въпреки прекратя...