Интерпол изкара Чорни от черния списък
Интерпол изкара Михаил Чорни от черния си списък. През декември 2009 г. испанската полиция започна да разследва бизнесмена за пране на пари за руската...
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Интерпол изкара Михаил Чорни от черния си списък. През декември 2009 г. испанската полиция започна да разследва бизнесмена за пране на пари за руската...
На 21 октомври, 2015 година, както вече "Стандарт" съобщи, Окръжният съд в Тел Авив-Яфо, оневини израелския бизнесмен Михаил Чорни и трима негови пар...
Справедливостта възтържествува, каза бившият собственик на Левски Окръжният съд в Тел Авив напълно оправда днес бизнесмените Михаил Чорни и Гад Зееви...