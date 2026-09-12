На 11 май почитаме великите братя Кирил и Методий
Обявени са за небесни съпокровители на Европа от папа Йоан-Павел II
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Обявени са за небесни съпокровители на Европа от папа Йоан-Павел II
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Преброихме поне 7 мита за делото на братята, дали ни четмо и писмо
Още през XII век почитали делото на Кирил и Методий Братята били и стимул за противопоставяне на гръцката Вселенска патриаршия Въздигането на Кирил...