Мълчаливият съд на 24 април
Историята на един воин-мъченик и знаците на природата, които предсказват какво ще донесе годината
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Историята на един воин-мъченик и знаците на природата, които предсказват какво ще донесе годината
Свети Калиник сам влязъл в огъня и намерил мъченическата си смърт
Загива без да се отрече от Христа
Акакий с твърдост понесъл различните мъчения
Бил обезглавен в 258 г.
Заставили го да държи над пламтящ жертвеник своята ръка, в която сложили тамян
На този ден пилетата обикновено са се прехвърляли в по-топли кокошарници
На този ден църквата отслужва литургия по повод 12-а неделя след Петдесетница
На този ден е забранено да се ходи в гората, защото змиите все още не са се прибрали
Дометий повярвал в Спасителя на света и посветил живота си на вярата
Свети Евсигний бил осъден на смърт чрез обезглавяване
Нетленното му тяло било погребано от християни с почит
Той не само проповядвал на хората, но и лекувал различните им болести
Симеон Персиийски бил обезглавен през ІV век
Гоненията срещу християните започнали още през първите години от живота на Църквата
Имен ден празнуват всички с имената Яков, Яко, Якоб, Якобина, Жак, Жаклин и Жаклина
След мъчения той пострадал за Христа, като бил обезглавен
Имен ден празнуват всички с имена, производни на Трифон и Радка