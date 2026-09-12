Голям зърнобос удари джакпота. Ето къде вдига хотел
Сградата ще е със застроена площ от 5500 кв.м
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Сградата ще е със застроена площ от 5500 кв.м
Полицията в Петрич успя да разкрие убиеца на понито в с. Марикостиново. Установено е, че по животното е стрелял местният фермер Крум Облаков. 57-годиш...
Благоевград. Монтиран е паметникът, поръчан от големия ни футболист Митко Бербатов, на гроба на дядо му Димитър Бербатов в село Марикостиново. Внукът...
Гърци лекуват болежки в калолечебния курортен комплекс в петричкото село Марикостиново. От години комшиите се възползват от калта в находището, която...