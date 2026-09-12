Македония ни погна заради Джамбазки и Костадинов
Реакцията е по повод вчерашното отбелязване на годишнината от смъртта на Мара Бунева
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Реакцията е по повод вчерашното отбелязване на годишнината от смъртта на Мара Бунева
Стотици българи от двете страни на границата почетоха 95 години от смъртта на Мара Бунева
Специалните части "Лъвове" охраняваха българите в Скопие