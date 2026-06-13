Инджов и Манджуков дадоха акциите, обещаха премии
Петър Манджуков и Юлиян Инджов спазиха обещанието си и дадоха своя дял акции в ЦСКА на двама фенове. Единият е Милко Георгиев, основател и собственик...
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Петър Манджуков и Юлиян Инджов спазиха обещанието си и дадоха своя дял акции в ЦСКА на двама фенове. Единият е Милко Георгиев, основател и собственик...
Ръководството на ЦСКА излезе с обръщение към феновете и призова фамилиите Манджукови и Инджовиза постигането на компромис помежду им. На официалния с...