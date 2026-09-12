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Боян Петров покори Манаслу

Боян Петров покори Манаслу

Алпинистът Боян Петров покори връх Манаслу, стана ясно от интернет страницата си непалската трекинг агенция, която обезпечава организацията на междуна...

30 септември | 10:55
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