Българин изкачи Манаслу и се спусна със сноуборд
Владимир Павлов влезе в историята
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Владимир Павлов влезе в историята
Владимир Павлов тръгна днес към Манаслу
Боян: Искам да ям и да не правя нищо Най-трудно беше на Канчендзьонга, успявам, защото залагам на бързина, обяснява алпинистът Техните успехи никой...
Белодробен оток погубил спътника му Золтан от Австрия Българинът Атанас Скатов е първият веган, изкачил 8-хилядника Манаслу (8156 м) на 1 октомври в...
Първият българин покорил осемхилядника Манаслу - Боян Петров, публикува на профила си във Facebook свои снимки от върха. В профила си в социалната мр...
Втори български алпинист в рамките на 24 часа изкачи осмия по височина връх в света Манаслу (8163 м). Веганът от Сливен д-р Атанас Скатов стъпи на осе...
„От днес 30.09.2015, Манаслу (8163м) е вече и български връх! Аз съм вече в БЛ, мисията е изпълнена, подробности утре". Това написа в личния си профи...
Алпинистът Боян Петров покори връх Манаслу, стана ясно от интернет страницата си непалската трекинг агенция, която обезпечава организацията на междуна...