Сако си призна за допинга
Спипаният с допинг защитник на "Ливърпул" Мамаду Сако си призна прегрешението индиректно. Френският национал отказал "Б" пробата да бъде отворена, с к...
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Спипаният с допинг защитник на "Ливърпул" Мамаду Сако си призна прегрешението индиректно. Френският национал отказал "Б" пробата да бъде отворена, с к...
„Ливърпул" е отстранил „Манчестър Юнайтед" от Лига Европа с помощта на допингиран футболист. Това е защитникът Мамаду Сако, чийто допингтест след втор...
След Луис Суарес още един титуляр на световното може да изгори по запис. Става въпрос за Мамаду Сако от Франция. Бранителят на "Ливърпул" прасна с лак...