Стамболов вдига въстание без оръжие
Изключват го от Семинарията в Одеса заради връзки с руски революционери Заедно с Ботев възраждат комитетите след смъртта на Левски През 2016 г. отбе...
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Изключват го от Семинарията в Одеса заради връзки с руски революционери Заедно с Ботев възраждат комитетите след смъртта на Левски През 2016 г. отбе...
Благоевград ще отдаде почит днес пред живота и делото на революционера Георги Измирлиев - Македончето. Церемонията по полагане на венци и цветя по пов...
164-годишнината от рождението на Георги Измирлиев – Македончето бе тържествено отбелязана днес в Благоевград. С полагане на венци и цветя пред бюст-па...
Община Благоевград ще отбележи 164-годишнината от рождението на Георги Измирлиев – Македончето. Тържественият ритуал по полагане на венци и цветя в зн...
Президентът на футболния отбор на „Локомотив" – Горна Оряховица Бончо Генчев реши да отдаде почит към паметта на Георги Измирлиев – Македончето часове...
Благоевград. С полагане на венци и цветя община Благоевград ще отбележи 163 години от рождението на Георги Измирлиев - Македончето. Ритуалът ще се със...
Благоежград. Община Благоевград отбеляза 137 години от гибелта на Георги Измирлиев-Македончето с ритуал по поднасяне на венци и цветя пред бюст-паметн...
Благоевград. В Благоевград отбелязаха 162 години от рождението на Георги Измирлиев- Македончето. Десетки деца и възрастни поднесоха венци и цветя пред...