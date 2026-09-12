Всичко за Людмила Филипова

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В Иран наричали Людмила ангел

В Иран наричали Людмила ангел

Людмила Филипова от пет години мечтаела да посети Иран, за да заснеме документален филм. "Това е свят на красота, история, кръстопът на религии и култ...

22 септември | 20:50
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