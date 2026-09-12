Известна писателка развълнува проф. Рачев
Людмила Филипова представи новия си роман
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Людмила Филипова представи новия си роман
Писателката представи новия си роман
Людмила Филипова от пет години мечтаела да посети Иран, за да заснеме документален филм. "Това е свят на красота, история, кръстопът на религии и култ...
Орел за малко не похитил известната писателка
Още съм дете, което се прави на пораснало в света на големите, казва Людмила Филипова