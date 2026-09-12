Изпълнителна дирекция по лозата и виното с нов директор
Георги Тодоров е назначен на поста
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Георги Тодоров е назначен на поста
Износът ни за Китай през 2019 година е достигнал 5 500 000 бутилки
Символично зарязаха лозата в двора на къщата на леля Ванга в Петрич навръх Трифон Зарезан. Асмата е на повече от 60 години и приживе пророчицата е гощ...