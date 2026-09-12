Борисов прекратява процедурата за изпълнители на 2 лота на „Хемус“
Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, Национална компания „Стратеги...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лот 2. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министър-председателят Бойко Борисов разпореди на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, Национална компания „Стратеги...
Кюстендил. Строителят може да навакса пропуснатото време при добра мобилизация на работа и да доизгради Лот 4 за четири месеца. За съжаление, работата...
София. В сряда започва изграждането на втория лот от магистрала „Струма", съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Това е участъкът между Дупница и...