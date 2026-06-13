Тежка изповед на изстрадал баща за детските банди в София
Тийнейджър преследван и пребиван от „локали“ в Лозенец
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Тийнейджър преследван и пребиван от „локали“ в Лозенец
Сред тях има и арестуван за кражби
Предотвратен е случай на побой и опит за грабеж
Синът ми е в много тежко състояние, сподели бащата
В групите са и 12-годишни деца
Жертви стават търговци в скъпи магазини на "Витошка" и по моловете в столицата
Разчита се на засилване на видеонаблюдението, за да се предотвратят побоите от непълнолетни
Родители и институции дават препоръки за справяне с детското насилие
Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава
Инцидентът е станал в столичния район "Красна поляна"
Не са изключени случаи на грабеж над жертвите на локалите