Всичко за Лия Петрова

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Лия Петрова – българката, завладяла световните сцени, е в София за концерт със Софийската филхармония

Лия Петрова – българката, завладяла световните сцени, е в София за концерт със Софийската филхармония

На 23 ноември от 19:00 часа, зала "България" ще разтвори вратите си за поредния емоционален концерт от текущия сезон на Софийската филхармония. Бълга...

22 ноември | 13:52
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