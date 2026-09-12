Министър Тодоров зарадва двама родни виртуози
Светлин Русев и Лия Петрова подписаха договори за тяхното предоставяне за срок от 5 години
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Светлин Русев и Лия Петрова подписаха договори за тяхното предоставяне за срок от 5 години
Те получават уникални цигулки
На 23 ноември от 19:00 часа, зала "България" ще разтвори вратите си за поредния емоционален концерт от текущия сезон на Софийската филхармония. Бълга...
Цигуларката Лия Петрова спечели първа награда на престижния конкурс за млади изпълнители на класическа музика "Карл Нилсен" в датския град Одензе. Тал...