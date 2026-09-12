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Microsoft купи LinkedIn

Microsoft купи LinkedIn

Американската транснационална компания Microsoft придоби LinkedIn. Сделката е на стойност 26,2 милиарда долара. „Тази сделка ще ни позволи да продълж...

13 юни | 16:58
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