Рекорд! LInkedIn удари 1 милиард потребители
20% от потребителите са от САЩ
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20% от потребителите са от САЩ
Вече e в елитния клуб на социални мрежи в света като Facebook
И съкращава работни места
InCareer ще изтрие всички потребителски данни до 9 август
Американската транснационална компания Microsoft придоби LinkedIn. Сделката е на стойност 26,2 милиарда долара. „Тази сделка ще ни позволи да продълж...
Разузнаването на Острова стигнало така до европейските мобилни оператори и до ОПЕК