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11 години от трагедията в Лим

11 години от трагедията в Лим

Днес се навършват 11 години от трагичния инцидент в река Лим, при който загинаха 12 български деца. Всяка година на тази дата родители се събират за в...

04 април | 7:55
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10 години от трагедията в Лим

10 години от трагедията в Лим

Свищов. Днес се навършват 10 години от трагичната катастрофа, взела живота на 12 деца в река Лим. Десетки близки и роднини ще почетат паметта им в Сви...

04 април | 7:33
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