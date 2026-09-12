Отдаваме почит на загиналите при катастрофата на Лим деца
Трагедията стана преди 20 години на връщане от ученическа екскурзия в Дубровник
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Трагедията стана преди 20 години на връщане от ученическа екскурзия в Дубровник
Днес се навършват 11 години от трагичния инцидент в река Лим, при който загинаха 12 български деца. Всяка година на тази дата родители се събират за в...
"Днешният ден ни връща отново към трагичната дата на 4 април 2004 г., когато автобус, пълен с български деца от град Свищов, завръщащи се от екскурзия...
Свищов. Днес се навършват 10 години от трагичната катастрофа, взела живота на 12 деца в река Лим. Десетки близки и роднини ще почетат паметта им в Сви...
В Свищов отбелязват днес 10 години от трагедията