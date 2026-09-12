Стара Загора ще посрещне близо 900 лекоатлети за Националния шампионат за юноши и девойки под 20 години
Мястото на провеждане е Спортен комплекс "Берое"
Следете всички новини, анализи и коментари за Лекоатлети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мястото на провеждане е Спортен комплекс "Берое"
На Олимпиадата за ученици
Международният олимпийски комитет (МОК) ще се съобрази с решението на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) и няма да вдигне забраната за у...
Благоевград. Над 30 лекоатлети на възраст от 6 до 26 г. се състезаваха за приза "Достойни за името на Апостола". Спортната проява се организира за се...