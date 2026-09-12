Ледецка го направи и в Световната купа
Чехкинята спечели спускането в Лейк Луис и то пак с №26
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Чехкинята спечели спускането в Лейк Луис и то пак с №26
Томас Дресен триумфира на спускането в Лейк Луис
Щефан Луитц триумфира в първия гигантски слалом за сезона в Бийвър Крийк
Никол Шмидхофер спечели и второто спускане за сезона в алпийските ски за Световната купа
Никол Шмидхофер триумфира в Лейк Луис
Норвежецът взе в Лейк Луис 22-ата си победа за СК
Австриецът бе най-бърз в Лейк Луис
Лейк Луис. Българската състезателка Александра Жекова завърши на шесто място в дисциплината сноубордкрос от Световната купа по сноуборд в Лейк Луис....