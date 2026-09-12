До 1000 лв. глоба за полицаите купонджии
Помощник лесничей станал татко, събрали се да отпразнуват случая край Сандански
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Помощник лесничей станал татко, събрали се да отпразнуват случая край Сандански
Не допуснаха екипи на здравната инспекция да извършат проверка
Заради пандемията баровете трябва да затворят в 2 ч. след полунощ
"Нормалните" хора обикновено трябва да плащат, за да влязат в клуб, а ако той е от по-популярните - да се редят дълго време на опашка. Звездите обаче...