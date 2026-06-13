Започва нова кулинарна седмица с немски специалитети в Lidl
Над 30 традиционни за Германия продукта ще зарадват потребителите у нас Lidl посреща палитра от немски специалитети с нова кулинарна седмица от д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кулинарна Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над 30 традиционни за Германия продукта ще зарадват потребителите у нас Lidl посреща палитра от немски специалитети с нова кулинарна седмица от д...
Втората кулинарна седмица на „Черешката на тортата" ще изненада зрителите с гозбите на трима актьори, един журналист и една кралица на красотата. Те п...