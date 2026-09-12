Всичко за Кулинар

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Големите любови на Севда

Големите любови на Севда

Кулинарното предаване обърна живота й на 180 градуса Само до преди няколко месеца тя стоеше вкъщи и се бореше с най-големия си враг - скуката. Едно т...

23 юли | 8:00
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Вавринка е запален кулинар

Вавринка е запален кулинар

Един мъж с яркожълта фланелка се появява на легендарната "Род Лейвър Арена" в Мелбърн. Той търси спокойствие, когато набързо е привикан от швейцарскат...

30 януари | 21:35
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