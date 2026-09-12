Най-кучият студ на Земята. Там нямат хладилници
Как живеят хората в Якутск
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Как живеят хората в Якутск
"-15". Това написа Цветана Пиронкова във Фейсбук и публикува снимка от сутрешната си тренировка в Пловдив. Снимката е събрала над 300 харесвания. На...
Кучи студ в 16 области на страната днес. Tой е в сила за областите Перник, София, София-област,Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Г...
Жълт код за ниски температури е обявен в 16 области на страната. Най-студено тази сутрин беше в Кнежа, където термометрите измериха – 21,2 градуса....