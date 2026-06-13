Крум Дончев слага край на кариерата си
Крум Дончев и навигаторът му Петър Йорданов слагат край на активната си състезателна кариера. "Взехме много трудно решение, което е свързано с преуст...
Следете всички новини, анализи и коментари за Крум Дончев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крум Дончев и навигаторът му Петър Йорданов слагат край на активната си състезателна кариера. "Взехме много трудно решение, което е свързано с преуст...