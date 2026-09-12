Откриха ремонтирания Кризисен център „Вяра, Надежда и Любов“
Финансиран е по Оперативна програма: „Региони в растеж” 2014-2020 г.
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Финансиран е по Оперативна програма: „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Министърката е занесла на хората баница с късмети за празничната вечеря
Проектът е финансиран по Оперативна програма: „Региони в растеж” 2014-2020 г.
51 души са прибрани в Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора през изминалата нощ. Причината са ниските температури през последните дни. Това...
За стотици жени в България домашното насилие е ежедневие. Последните данни показват, че 1 милион от близо 4 милиона българки са жертва на тормоз вкъщи...
15-годишната Камелия Цветанова от Видин, която избяга от дома си на 10 март и бе издирвана 8 дни, е настанена в кризисен център, съобщиха от общинскат...
Кризисен център за жертви на домашно насилие заработи в Димитровград. Той е изграден по съвместен проект на общината и фондацията "Български център за...
Велико Търново. 16-годишно момиче е напуснало кризисния център в село Балван, съобщи МВР. Криминалисти от Велико Търново издирват непълнолетната тийне...