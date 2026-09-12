Всичко за Крис Хемсуърт

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Чарлийз Терон е зла кралица

Чарлийз Терон е зла кралица

"Ловецът: Ледената война" - вечната приказка за борбата между доброто и злото В "Ловецът: Ледената война" Крис Хемсуърт и Чарлийз Терон се завръщат в...

22 април | 21:50
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