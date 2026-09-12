Гладиаторът мери сили с Тор
Ръсел Кроу влиза в четвъртия филм за бога на гръмотевиците с Крис Хемсуърт
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Ръсел Кроу влиза в четвъртия филм за бога на гръмотевиците с Крис Хемсуърт
Звездата от Марвел призова всички да се включат в битката срещу огнената стихия
Звездата на Марвел ще отдели време на семейството си
Филмът ще бъде продуциран от Майкъл Шугър и Брадли Купър
"Ловецът: Ледената война" - вечната приказка за борбата между доброто и злото В "Ловецът: Ледената война" Крис Хемсуърт и Чарлийз Терон се завръщат в...
Горещата звезда на Холивуд Крис Хемсуърт, познат най-вече в образа на супергероя Тор, бе коронясан за най-сексапилен мъж за 2014 г. според списание Pe...