Обявиха мъжа, по когото въздишат всички жени (СНИМКИ)
Един актьор завладя въображението на дамите
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Един актьор завладя въображението на дамите
Стрийминг платформата започва нова високобюджетна поредица
Звезди на Холивуд се интервюират един друг за специално издание на „Variety“
Как се правят 64, 5 милиона за една година, ако си актьор? Като участваш само в касоразбивачи. Крис Еванс изкара крупната сума от парите, получени за...
Дженифър Лорънс и Крис Евънс са новата звездна двойка в Холивуд. "Капитан Америка" е спечелил сърцето на 9 години по-младата си колежка съвсем наскоро...