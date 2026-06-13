Съдът остави Костин в ареста
Софийският градски съд остави в ареста Герман Костин, който е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников, съобщи БГНЕС. Малкото дете беше н...
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Софийският градски съд остави в ареста Герман Костин, който е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников, съобщи БГНЕС. Малкото дете беше н...
Софийският апелативен съд отложи гледането на мярката за неотклонение на Герман Костин. Той е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников. То...
Руснакът Герман Костин, който беше разпитан за смъртта на Анна Леонтиева и сина й Никита, помагал на майката да лекува детето си. Това заяви самият то...
Анна Леонтиева, която бе открита мъртва в Бургас, е била влюбена в младеж от Турция, а после дошла в България. Това разкри Костин, главният заподозрян...