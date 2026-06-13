Всичко за Костин

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Съдът остави Костин в ареста

Съдът остави Костин в ареста

Софийският градски съд остави в ареста Герман Костин, който е обвинен за убийството на 5-годишния Никита Плотников, съобщи БГНЕС. Малкото дете беше н...

20 октомври | 14:36
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