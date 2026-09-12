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Какво се случи на границата на 2.11.2024
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Какво се случи на границата на 2.11.2024
Разследването по случая продължава
Словашкият гражданин М.З. се споразумя с видинската окръжна прокуратура за извършено престъпление – опит да изнесе нелегално от България 39 папагала...
Контрабандист от Сливен опита да гори цигари пред полицаи. 54-годишният Антон Т. бил спипан от полицаите в дома си в квартал "Надежда". Когато ги видя...
Спипаха 73 мастербокса папироси менте, но нарушителят офейка
Благоевград. Гранична полиция разби най-големия канал за контрабанда на цигари по трасето Македония - Благоевград. При бясна среднощна гонка шофьорът...