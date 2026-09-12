Чудо! България ще командва китайски електронен гигант
Представителството ще бъде в Пловдив
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Представителството ще бъде в Пловдив
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Опит за разкритие направи депутат от ГЕРБ
това е според бившия депутат от ДБ Ивайло Мирчев
Благоевград. Благоевградското село Рилци привлича като с магнит богати граждани. През последните десетина години селището е пристан за десетки заможни...