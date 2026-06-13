Казанлък ще има модерна многофункционална зала, вдъхновена от най-добрите световни примери
Работният проект ще бъде представен през август тази година, а самото строителство и изграждане на съоръжението се планира да започне през следващата...
Следете всички новини, анализи и коментари за Колодрум. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Работният проект ще бъде представен през август тази година, а самото строителство и изграждане на съоръжението се планира да започне през следващата...
Като тренировка при реакция за епидемиологичната криза