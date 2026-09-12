Радев и Китарович искат въздушна линия от Китай
Президентите на България и Хърватия пратиха послание до китайския лидер Си Цзинпин
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Президентите на България и Хърватия пратиха послание до китайския лидер Си Цзинпин
Развитието на двустранните отношения, регионалното сътрудничество, енергийната сигурност, миграцията бяха сред темите обсъдени по време на срещата на...
Степента на риск днес в Европейския съюз като цяло е най-висока от времето на Втората световна война, никой не е имунизиран, днес всяко кафене и всеки...
По покана на държавния глава Росен Плевнелиев от днес до 1 април на официално посещение в България ще бъде президентът на Република Хърватия Колинда Г...
Eвропейската и евроатлантическа интеграция в Югоизточна Европа разкрива възможности за всестранно задълбочаване на партньорството между България и Хър...
Колинда Грабар-Китарович говори с умиление за живота си на село Авторитетни медии, като в. "Файненшъл таймс", в. "Ню Йорк таймс", сп. "Нюзуик" и друг...