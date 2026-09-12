Извънредно от ВСС. Избраха европейските делигирани прокурори
Подборът им е отнел 2 години
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Подборът им е отнел 2 години
Байдън получава 306 гласа, а президентът Доналд Тръмп - 232
Четирима са кандидатите за председател на Софийската адвокатска колегия. Над 5000 софийски адвокати ще изберат в края на тази седмица новото ръководст...
Тримата отличени за лекар на годината в Старозагорско