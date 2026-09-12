Овладяха пожара в Хасковско
Овладяха пожара край харманлийските села Доситеево, Коларово и Рогозиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. На място...
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Овладяха пожара край харманлийските села Доситеево, Коларово и Рогозиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. На място...
10 петрички села и македонци се веселиха на фестивал Прекрасният аромат на печени кестени е „покрил" петричкото село Коларово. Студеното време въобще...
Благоевград. Късно в четвъртък пастирът Евтим И. е бил погребан в гробищния парк на петричкото село Коларово. Това съобщи днес кметът на селището Атан...