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Овладяха пожара в Хасковско

Овладяха пожара в Хасковско

Овладяха пожара край харманлийските села Доситеево, Коларово и Рогозиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. На място...

05 септември | 14:30
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