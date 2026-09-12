Радев: България иска да спаси парите по ПВУ, без да жертва реформите
Премиерът настоя европейското финансиране да носи реални ползи, а не да задълбочава разликите между държавите
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Премиерът настоя европейското финансиране да носи реални ползи, а не да задълбочава разликите между държавите
За България не се предвижда намаляване на фондовете на кохезионната политика
Премиерът Борисов е на среща в Прага за кохезионната и селскостопанската политики
Кохезионната политика гарантира работни места в бъдещето. Това заяви европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу по време на откриванет...
На форума в София присъства и европейският комисар по регионалната политика Корина Крецу, а събитието събира близо 500 участника от всички държави-чле...
Борисов и Крецу ще открият в София конференция за анализ на постиженията на кохезионната политиката на Европейския съюз Министър-председателят Бойко...
Брюксел. Промените в кохезионната политика на Европейския съюз ще са сред основните теми на предстоящия в понеделник в Брюксел съвет по общи въпрос,...
София. Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще посети откритата приемна на Областен информационен център - София в Борисовата гр...