Съратник на Саркози задържан за разпит
Бившият министър на вътрешните работи на Франция и бивш ръководител на администрацията на президента Клод Геан, който в продължение на 10 години бе...
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Бившият министър на вътрешните работи на Франция и бивш ръководител на администрацията на президента Клод Геан, който в продължение на 10 години бе...