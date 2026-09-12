Побъркаха Катя и Здравко от "Ритон"! Ето причината
От участието им в шоуто на Рачков
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От участието им в шоуто на Рачков
Катя и Здравко от "Ритон" заформиха екопарти в градината на къщата си в Банкя. Компания им правеха мениджърката им за чужбина Петя Романова и Станисла...
Ритонците официално откриха летния сезон. Катя и Здравко решиха да се отдадат на заслужена почивка в Несебър. Звездното семейство веднага се похвали с...
Катя разкри перфектни крака по време на поредния концерт на прославения дует "Ритон" в зала номер едно в НДК. Тя и Здравко изпълниха златни хитове и п...
Филип Киркоров отново пожела с огромна любов "на добър час" на сърдечните си приятели Катя и Здравко. Супердует "Ритон" излиза довечера за поредното с...